〈台北都會〉《新北》新泰塭仔圳開發案 內政部審議通過

2019-06-19

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市新莊及泰山交界的「新泰塭仔圳市地重劃」開發案，歷經景氣不佳、整合及抗爭等過程，延宕廿餘年，內政部都市計畫委員會昨審議通過，重劃面積近四百公頃，最快明年初就展開市地重劃作業。

重劃面積398公頃 最快明年初展開作業

新北市長侯友宜昨出席會議，說明塭仔圳開發案的必要性。他指出，塭仔圳位於都會區中心點，是搭乘捷運機場線進入新北市的門面，但從機捷一眼望去，兩側盡是大片鐵皮工廠，有礙市容；同時，塭仔圳工廠稠密、巷弄狹窄、環境雜亂，多次發生火災，還有消防同仁執勤時不幸殉職，嚴重危及公共安全。

侯友宜強調，塭仔圳地區已禁、限建五十幾年，推動重劃過程面臨許多挑戰，但市府團隊已充分溝通協調，合法房屋排除重劃範圍，並增設產業專用區、提供新店與林口工業園區安置工廠，同時規劃公益設施與公園綠地等，改善生活環境。

新北市府城鄉發展局表示，全區計畫面積四六八公頃，重劃面積三九八公頃，一九九八年都市計畫就發布實施，推動期間遭逢地方抗爭，經溝通後對於重劃範圍、古蹟保存、產業專用區及公共設施用地等進行調整。

延宕20餘年 第一區預估2025年完工

開發項目包括住宅區一八七公頃、占全區的四十七％，道路、公園、捷運等公共設施用地一六二公頃，商業區四十六公頃、產專區三．八公頃。地政局表示，將採分期分區開發，第一區中正路以北預估二○二五年完工，第二區中正路以南估二○二六年完工。

地主權益促進會長：終於等到這一天

塭仔圳地主權益促進會會長辜泓智欣慰表示，「終於等到這一天！」許多長輩等不到開發案啟動就抱憾離世，塭仔圳位於市中心，依照地區發展現況，已不適合做工業區。

塭仔圳反迫遷連線表示，新店及林口工業區完工且能進駐的時間，都比塭仔圳拆遷時間晚，無法滿足工廠的安置需求，期盼未來與各方合作，研擬保障勞工工作權及發展產業鏈的方案，希望市府儘速與自救會研議討論完善的安置計畫。

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