〈北部〉花蓮南濱抽水站改建 挖出大批陳年垃圾

2019-06-19

80年代寶特瓶仍可辨識

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市南濱抽水站目前正進行改建，近日工程單位挖出大批陳年垃圾，很多塑膠品上仍有製造年份顯示是一九八○年代垃圾，研判是過去南濱垃圾掩埋場深埋垃圾；縣議員楊華美說，花蓮垃圾長年送往海岸邊處理，「看不見不代表不存在」，憂心二次污染，呼籲環保局慎重處理。

環保局︰將篩選純土回填

環保局指出，派專員到現場稽查回報，得知該處為早年的南濱垃圾掩埋場範圍，目前已請工程單位盡速用帆布遮蓋挖出的垃圾廢土，這兩天會由工程單位載到土資場篩選剔除垃圾，再等完工後將篩選好的純土回填。

議員憂露天堆置二次污染

楊華美說，接獲民眾陳情，發現重慶市場旁、自由街底「南濱抽水站滯洪池新建工程」挖出大量垃圾，以沒有任何遮蓋的方式，直接堆置成一個綿延逾三公尺的大型垃圾丘，她前往現場了解詳情，發現工程區內除堆置的廢土垃圾，工程斷面、柏油路下方的泥土層都夾雜了大量陳年垃圾，甚至還能清楚辨識出一九八○年代的廢棄飲料寶特瓶。

楊華美認為工程擾動原有南濱垃圾掩埋場垃圾結構，挖出的垃圾倘若長期堆置於地表，除了有礙觀瞻，恐經風吹日曬雨淋產生化學變化，尤其擔心露天堆置過程中產生的垃圾滲出水問題，環保局及工程相關單位應盡速處理。

當地居民指出，南濱海岸地多沼澤，早年被做為垃圾場，當地長期掩埋各式垃圾、營建廢棄物，現在表面上雖然看似乾淨整潔，卻也讓人漸漸遺忘過往深埋於地底的陳年垃圾，經過了卅幾年，許多塑膠品都還依然存在，顯示塑膠垃圾的問題。

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