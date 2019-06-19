〈北部〉社區卡拉OK公播權 宜縣府不買單

2019-06-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣有兩百四十個社區，民眾在社區唱卡拉OK，因沒買公播權恐會觸法，縣議員林麗舉台南市府為全市社區卡拉OK機買公播權為例，建請縣府編列預算比照辦理；縣府社會處回應，宜縣社區卡拉OK機，由社區自行購買，「自己的財產自行負責」，但縣府可協助議價。

宜蘭縣兩百四十個社區，多數有卡拉OK機，供民眾歡唱，由於沒有購買歌曲公播權，涉及版權問題，不少居民擔心「拿麥克風唱歌會被抓去關」，引起眾人議論紛紛。

議員盼比照台南編預算支付

台南市先前也遇上這類困擾，後來由市府編列預算，為全市社區卡拉OK機購買公播權，解決歌曲版權爭議，宜蘭縣府最近幫縣內三十一個社區長照據點，洽談卡拉OK機公播權，經過議價，廠商同意提供七十台卡拉OK機公播權，以市價六折價格給社區使用，縣府補助部分經費。

林麗與另名議員呂惠卿在議會臨時會上，提出臨時動議案，建請縣府編列預算，支付全縣社區卡拉OK機版權費，並參考台南市做法，直接與廠商洽談，解決多年來沉痾。

社會處︰宜縣OK機是社區自購

社會處長劉富美回應，台南市社區OK機由市府購買，理應負責公播權，宜縣社區卡拉OK，是社區自行購置，兩縣市情況不同，不能相提並論，不過，縣府仍會從旁協助。

會幫社區與廠商洽談 壓低價格

劉富美說，每個社區購買的卡拉OK機樣態不同，購買公播權要和不同廠商協商，縣府會幫助社區洽談，儘量壓低公播權價格。

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