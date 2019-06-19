〈北部〉防治秋行軍蟲 新埔強制噴藥

2019-06-19

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮某玉米田出現秋行軍蟲成蟲（蛾），成為全台發現成蟲的少數縣市之一，縣府農業處昨天早上緊急會同桃園農改場、新埔鎮公所啟動第二階段防治計畫，不再掩埋或焚燒植株，直接噴藥殺蟲！

不再掩埋或焚燒植株

縣府表示，這處玉米田約○﹒三公頃，上週六、十五日早上耕作者懷疑自己的玉米田內有秋行軍蟲，因此找來其他人確認，民眾看了認為應該是所以通報。

玉米田發現三隻成蟲

農業處當天下午會同桃改場到場做形態鑑定確認後，立刻就掛上誘蟲盒，次日果然捕獲其雄成蟲兩隻，昨天早上再發現又捕到一隻。

5至7天 噴作物專用藥

桃改場表示，因為已經成蛾，為免持續危害，他們選用不影響作物的玉米專用藥，以五到七天噴藥一次，至少連續噴藥二到三次的方式防治，藥效過後農民仍可採收作物，比較不影響食安。

農業處表示，根據中央「秋行軍蟲災害緊急應變小組」本週一的資料顯示，全台包含金門、馬祖、以及澎湖與台灣本島，總共發現了廿一件、五十五隻秋行軍蟲成蟲。

而從六月八日在苗栗率先發現這個新外來物種的四齡幼蟲以後，全台各地陸續發現成蟲、終齡幼蟲、卵塊、或是蛹等。所以台灣對秋行軍蟲的防治已進入到第二階段、必須「強制噴藥」殺蟲。

所以新竹縣目前配合中央，對發現秋行軍蟲成蟲的農地用黃色警戒線劃定管制區範圍，針對區內所有植株進行噴藥，周邊再劃設緩衝帶，巡察寄主植物是否有卵塊及幼蟲，也對周邊鄰近的玉米田等進行訪查，輪流使用不同機制的藥劑，避免產生抗藥性，並持續懸掛性費洛蒙誘集器（誘蟲盒），但不再做第一階段所要求的三個月管制，僅對受侵入的田地作物管制到採收時。

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