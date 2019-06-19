〈北部〉大湖獲新品種草莓 「戀香」 年底上市

2019-06-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖地區草莓栽種面積，占全國九成，有「草莓王國」美稱，但「豐香」品種使用多年，抗病力下降，行政院農委會苗栗區農業改良場育成新品種「戀香」，昨天授權給大湖地區農會，成為全台第一個取得新品種的單位；苗栗區農改場表示，戀香具更大、更甜、更易栽培等特性，最快三年內全面種植，勢必能成功擄獲消費者的心。

農會取得苗栗區農改場授權

授權儀式於昨天上午在大湖地區農會會議室舉行，由苗栗區農改場長呂秀英及農會理事長劉興政簽署授權契約書，農改場也安排育成「戀香」的苗栗場助理研究員吳岱融，向莓農說明新品種的特性。農會也當場把一百五十株苗，以產銷班為單位釋出；農改場表示，以大湖莓農的育苗功力，預計於年底可上市。

果實大、甜度高 草莓界香奈兒

國內草莓栽種面積約五百公頃，其中九成在大湖地區；長久以來，農友以「豐香」為主力品種，但近年來豐香種苗，受夏日高溫驟雨等氣候，誘使病害嚴重，讓農友損失慘重。雖然農友改選擇氣候適應力較強的「香水」品種替代，但香水的風味較平淡，消費者還是鍾情豐香。

苗栗區農改場洞察到豐香病害問題，六年前起以豐香為親本（母體），改良出更大、更甜、更易栽培的草莓新品種「戀香」。戀香是直立植株，相較於豐香的匍匐株，通風好管理，植株較不易弱化，且戀香的蔓苗繁殖倍率為豐香的一‧四倍，果實平均廿公克，較豐香平均十五公克大，且盛產期甜度可達十六度，超越豐香十二度，被譽為國內草莓界的「香奈兒」。

大湖地區育成 氣候環境適宜

農改場表示 ，「戀香」是第一個在大湖地區育成的新品種，當然最能適應大湖地區的氣候環境，相信在農會協助推廣之下，一定能讓大湖草莓產業帶來新的氣象，也讓消費者在下一個草莓產季即可品嘗到「戀香」的好滋味。

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