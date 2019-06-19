〈北部〉《桃園》腸病毒升溫 上週就診人次暴增20％

2019-06-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園腸病毒疫情升溫，依衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近三週腸病毒門診、急診人次持續攀升，連續三週都超過一千人次就診，進入腸病毒流行期，且上週就診人次更較上上週大幅增加逾廿％，市府衛生局特別呼籲大人小孩務必正確勤洗手防疫。

連續三週就診人次都破千

衛生局指出，今年以來全國腸病毒重症已確診十二例、死亡○例，桃園市雖無重症個案，但近三週來門診、急診就診人次持續攀升，分別為一二○一、一三三五及一六一三人次，上週就診人次較上上週增加二七八人次，增幅達二十．八二％。

衛生局表示，四月至十月是腸病毒流行期，五歲以下嬰幼兒為腸病毒高危險群，而全市零至四歲幼兒有十一萬六七一一名，佔全市人口數約五％，防疫工作不能掉以輕心。

衛生局說，腸病毒常見初期症狀包括高燒攝氏卅九度以上，手、腳及口腔黏膜出現紅疹或水泡（又稱手足口病），病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加速等重症前兆病徵。

有重症前兆速送責任醫院

衛生局呼籲家長及嬰幼兒照顧者一旦發現孩童有腸病毒重症前兆病徵，應儘速送往桃市五家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以獲得妥善治療、降低重症發生機率。

不論大人小孩都要勤洗手

最重要的是，大人小孩都要勤洗手。衛生福利部桃園醫院小兒科主治醫師詹金淦說，每年六月是腸病毒高峰期，這兩週無論是在門診或急診，都可明顯感受腸病毒的加溫趨勢，門診部分平均都有三至五個幼兒是因腸病毒就醫，腸病毒主要是透過糞口傳染病毒，包括口水、排泄物等，因此提醒家長，若發現幼兒將手放在嘴巴中應立即制止，避免小孩把病毒傳到嘴巴內，若是幼兒口水分泌過多而沾黏在家具上，也應盡快用漂白水消毒，避免感染。

育有未滿三歲兒子的李姓家長說，自家小孩曾於外出旅遊後得到腸病毒，當時看孩子嘴巴破洞、連喝水也痛，相當心疼，為了怕小孩再得到腸病毒，他很注重勤洗手，更留意不要讓小孩將手或外界物品放進嘴巴，也會隨身攜帶酒精液消毒，防範腸病毒。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法