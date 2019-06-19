〈北部〉滾輪式滑梯卡關 後龍擬變更路線

2019-06-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所擬在半天寮好望角景區打造全台最長的滾輪式滑梯，吸引遊客搭乘欣賞山海美景，更串連周邊景點，但卻因設施位置超過保安林地坡度規範而卡關，讓地方人士急跳腳，立委陳超明國會辦公室昨召開協調會時，後龍鎮長朱秋隆明確表示不放棄該案，將再研擬更改設施路線，盼盡速取得土地使用權。

超過保安林地坡度規範

後龍鎮沿海觀光資源豐富，除「好望角落日」遠近馳名，而好望角下方則有日治時期興建的舊海線鐵道、也是全國海拔最低的三座子母過港隧道，另還有貝類化石種類繁多的過港貝化石層、具文資潛力的媽靈宮、同興老街等。

規劃在好望角景區建造

後龍公所參考高雄市哈瑪星滾輪式滑梯，擬從好望角景區架設約四百至六百公尺長滑梯，銜接至過港隧道，採用綠能環保動力，藉由山坡地形讓遊客飽覽山海一線景致，提案也獲交通部觀光局原則同意。

由於該山坡屬於農委會林務局所轄的保安林地，按保安林解除審核標準第三條規定，凡坡度超過五十五％則依法不得解除保安林地，而目前公所提出的三條可行路線皆會經過部分超過標準坡度地區，無法取得土地使用權，觀光建設恐胎死腹中。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐認為，滾輪式滑梯若建構完成，不僅成國家級觀光亮點，也為苗栗帶動龐大觀光效應，仍會爭取前瞻計畫地方觀光體驗補助經費。

鎮長表示避開超標坡度

朱秋隆也說，將再重新研擬新的設置路線，避開超標坡度，也將同步爭取於過港隧道設置綠能紙火車等遊憩設施。

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