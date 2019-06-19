〈北部〉《桃園》走入社區 「醫療小管家」大溪據點開張

2019-06-19

〔記者陳恩惠、李容萍／大溪報導〕市府「醫療小管家」計畫進階升級成2.0版，衛生局規劃對市內高齡人口、長照需求較多的七個社區引入醫療服務，首座社區常駐型服務據點為大溪區南興里市民活動中心，昨天揭牌啟用；衛生局副局長蘇柏文表示，這處據點由龍潭敏盛醫院負責，並整合大溪、龍潭等地的醫院、診所、長期照顧機構資源，服務南興里與鄰近區域市民健康。

衛生局表示，市府整合醫療及地方資源，透過里長等在地力量發掘社區中潛在失能個案，讓醫療資源能走進社區，提供單一窗口的醫養服務，透過龍潭敏盛醫院的「醫療小管家」，提供龍潭、大溪及平鎮區長者醫療服務，每二週推出免費心電心音檢查，透過篩檢預防心臟問題，也對社區潛在失能者推展預防保健及延緩失能等活動，促進民眾的健康知能。

大溪區南興里服務據點從即日起至年底，每週一至週五，上午八點半至下午五點半提供服務，電話諮詢專線：0975-081734及0975-081713。

參與「醫療小管家」計畫的六個醫療院所分別有衛生福利部桃園醫院、台北榮民總醫院桃園分院、龍潭敏盛醫院、聯新國際醫院、姜博文診所及敏盛綜合醫院，七個社區服務據點除大溪區南興里已開張外，將陸續成立的有龜山區陸光里、桃園區永安里、八德區陸光里、平鎮區新勢里、楊梅區仁美里，另中壢區的設置地點仍在評估。

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