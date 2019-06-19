〈北部〉學校預算也減編？ 桃市府：新增項目微刪

2019-06-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦前天宣布，為推動重大建設，明年各單位編列預算刪減十五％，但學校機關不在此限；然而議員萬美玲昨召開記者會，出示教育局要求各校刪減預算的公文，認為零刪減應一體適用，包括各校、局本部；教育局副局長林威志對此表示，基本上，各校明年預算仍能維持今年度的標準，但新增項目還是得酌情刪減。

連續性建設支出 不會減

林威志說，明年度預算有三個新增項目，其中兩項與公務員體檢有關，另一項為幼兒園幼保員的薪資調整，全市需兩千九百萬元，即使明年各校需求維持今年度的十一億三千多萬元，但因新增事項，各校平均還是會減少二．六％預算。不過，教育局本部的預算，包含連續性的建設支出都不會縮減，以維護教育品質。

議員強調 窮不能窮教育

已獲國民黨提名參選第四選區立委的萬美玲，昨在桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福等人陪同下召開記者會，萬美玲強調，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，教育是國家根本；事實上，近年來桃市的教育經費看似增加，但都用於重大修繕、校舍興建、人事費用及國立高中改隸，在基本需求項目上並未增加，各級學校經常性經費仍捉襟見肘。

萬美玲說，各校基本需求項目經費於九十二年訂定，十多年來沒有調整，這些經費得支付辦公費、活動費、設備費、修繕費、水電費及校園安全維護費等，各校提出明年的基本需求約為十一億三千餘萬元，教育局最後僅核定九億七千多萬元，各校依班級規模各被刪減十五萬至二一五萬元不等，而每一筆被刪減的經費，都是學校維持運作的重要財源。

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