〈中部〉《台中》154路公車延駛大甲頂店 增停4站

2019-06-19

〔記者張軒哲、張菁雅／台中報導〕台中市154路公車上路六年來，大幅縮短大甲區與原市區通勤時間。廿日起其中廿一個班次，延駛至大甲頂店里，交通局昨會勘延駛路段，沿途確認停靠大甲國小、大甲槌球場、梁家古厝、頂店等四站，並研議增加中山跟大智路口站，讓頂店民眾不用再至大甲區公所或火車站搭車。

154路公車行駛國道往返台中女中與大甲區公所，是台中市搭乘人數最多的新幹線之一。原先路線頂店居民要搭154路公車還要先轉93路公車或由家人載至火車站搭乘，相當不便。市府考量此區間運能不浪費，並且擴大服務文武、奉化及頂店里的鄉親，154路公車延駛至頂店。

交局3月通過延駛1.7公里

市府公運處表示，三年前市議員吳敏濟因民眾陳情，有提出154路公車延駛至頂店，今年市議員施志昌也有關心此案。交通局今年三月間獲得市區汽車客運審議委員會審查通過，部分班次延駛里程達一．七公里，延駛路段沿途停靠大甲國小、大甲槌球場、梁家古厝、頂店等四站。

吳敏濟表示，多次接獲民眾陳情希望延駛，服務處有自費印製最新路線時刻表供民眾免費索取，請有需要的民眾自廿四日下午即可至服務處索取。

施志昌表示，由於大甲中山路與大智街口為交通樞紐，往來人潮多，建議可以新增站點。此外，新增大甲槌球場站雖於大甲壘球場旁，但民眾對於大甲壘球場較熟悉，公車站名可以改為大甲壘球場站，並設置候車亭。

公運處指出，近日將規劃大智中山路口站，最快廿一日就會新增，壘球場外也會依據建議設置候車亭，而大甲槌球場站更名為大甲壘球場站，會再研議是否變更。

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