〈中部〉《台中》荔枝保色防失水 再銷日本9噸

2019-06-19

〔記者歐素美／台中報導〕上銀科技與中興大學研發荔枝「保色防失水」技術，今年透過台灣省青果運銷合作社，將九公噸的台中荔枝運銷日本，昨舉行「台中美荔行銷國際：台中荔枝啟運行銷記者會」，交通部長林佳龍到場以網紅身分行銷台中荔枝。農委會副主委陳添壽表示，受氣候影響，今年全台荔枝產量僅往年的三成，約兩萬多公噸。

任內促成銷日 林佳龍盼業績長紅

林佳龍昨出席外銷啟運典禮指出，過去其擔任台中市長時促成台中荔枝外銷日本，現在擔任交通部長，就要負責航運物流，讓它可以如期如質地到達市場，「同時我是擁有六十六萬粉絲的網紅，所以也來行銷台灣的荔枝」，強調荔枝外銷好不容易打通日本市場，一定要做個三、五年才能成為穩定的市場，希望大家多多採購，出口業績能夠長紅。

特殊保色法 果皮鮮紅達21天

以往荔枝保鮮多採用低溫冷藏或冷鏈等方式處理，但外銷日本的荔枝，因日方要求需經蒸熱處理，以防止果蠅入侵，致果皮變黑，上銀科技集團董事長卓永財有鑑於此，和中興大學謝慶昌教授合作研發荔枝「保色防失水」技術，藉由甲殼素等處理，讓荔枝經蒸熱處理仍保有鮮紅顏色長達廿一天，並於去年首度外銷日本。

台灣省青果運銷合作社總經理曾詠松表示，「保色防失水」技術，上銀雖有意開放供國內使用，但目前僅在台灣省青果運銷合作社台中分社使用，技術費用也都由上銀支付。

上銀科技今年協助台中荔枝外銷九公噸至日本，以每公斤一百元價格向農友收購，其中兩公噸將提供給上銀科技的日本客戶，其餘則在日本各通路促銷，因今年收購價格高，促銷價格不足部分，上銀允諾將全額吸收。

今年減產剩3成 拍賣價翻倍

農業局表示，台中市荔枝栽培面積共一千八百七十四公頃，年產量一萬四千多公噸，今年受氣候影響產量只剩三成，約四千多公噸，每公斤拍賣價卻高達百元以上，約是去年的兩倍。

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