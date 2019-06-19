〈中部〉《彰化》「黑飛燕」創始人出獄 組工作室傳藝

2019-06-19

〔記者陳冠備／彰化報導〕現年四十四歲潘信孝在年輕時，曾獲國家A級舞龍舞獅運動教練，並創立黑飛燕醒獅團，後來因幫朋友追討一九○○元而犯下殺人未遂罪，入獄服刑時他痛改前非，學習製作花燈及雕刻工藝，出獄後成立工作室，投入廣東獅頭文創製作，今年獲邀在台灣燈會展出。潘信孝表示，希望能以此經歷鼓勵更生人，「我做得到，你們也做得到！」

獄中習藝製花燈 出獄製作牌樓、獅頭

潘信孝在十二年前犯下殺人未遂，被判有期徒刑十九年十月，他在獄中獲雕塑師黃映蒲等人指導，製作精湛的花燈藝品，連續多年到台灣燈會展出，去年出獄後，以「獅子吼－太極獅」作品，在更生美展獲得許多肯定，持續與在地宗廟合作，製作牌樓、獅頭等精美的工藝品。

潘信孝表示，出獄後他用僅存的六七○元去買三根竹子，製作獅頭，就此開始創作之路。出獄之後，他最感謝就是家人無私的支持，也有感傳統工藝正在流失，應肩負傳承薪火責任，希望用所長回饋這片土地，也會堅定走下去。

法務部保護司司長黃玉垣與彰化地檢署檢察長徐錫祥，昨日到潘信孝工作室參觀，並鼓勵他繼續創作。潘信孝表示，希望能以自己的經歷，鼓勵每位更生人要自立自強，回到社會之後，一定要重新做人，因為「我做得到，你們也做得到！」

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