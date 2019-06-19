〈中部〉發獎學金 嘉縣市公立國中搶學生

2019-06-19

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕受少子化衝擊，嘉義縣市近三年國中新生人數逐年遞減，公立學校面臨招生壓力，一○八學年度祭出獎助學金辦法，提供一千至一萬元，希望爭取獲縣市長獎至家長會長獎的國小畢業生入學。

市府教育處統計，一○五學年度國中新生數二千五百廿一人、一○六學年度二千四百人、一○七學年度二千三百卅三人，各校今起到廿二日辦理一○八學年度新生登記作業。

大業國中校長李森源說，在家長支持下，在教室裝設冷氣、免費提供小六生數理資優培訓，今年還獲校友羅永達、呂正一提供四千到一萬元獎助學金，鼓勵畢業時獲家長會長、議長及縣市長獎的學子就讀大業國中。

玉山國中校友會提供三千、五千元入學獎助學金，給獲縣市長獎、議長獎的國小畢業生；北園國中十年前就由家長會、傑出校友提供三千二百到六千元不等獎助學金；蘭潭國中、南興國中以創客課程、管樂旗隊等特色教學吸引學生。

嘉縣部分，一○五學年度國一新生三千一百九十三人、一○六學年度二千九百七十三人、一○七學年度二千六百六十一人，新生人數逐年下降。

布袋過溝國中校長柯志明說，學校提供優秀學生獎學金，縣長獎三千元、議長獎二千元、鄉長獎一千元等，並發展學校特色，今年學區內卅八名國小畢業生，幾乎都會就讀該校。

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