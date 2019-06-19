〈中部〉雲林國小教甄 錄取率不到6%

2019-06-19

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣已四年未辦理國小教師甄試，今年開缺四十五人，共有七七六人報考，預估錄取率不到六%，其中以普通班、特教教師報名人數最多，錄取率只有三%左右，競爭激烈。

開缺45人共有776人報考

縣府教育處副處長林慧蓉表示，受少子化衝擊，雲林縣六班（含）以下國小數逾百校，已四年未舉辦教甄，前年教育部指示「一人成班」，加上縣內部分偏遠小校專業師資不穩定、代理教師比率偏高，經通盤考量，今年招聘四十五名教師。

林慧蓉指出，今年招考教師以偏鄉學校優先開缺，尤其為強化英語、美術等專業師資，另因應資訊化、數位化時代，將招考十位資訊專長教師，報考者除需有教師證，還要資訊相關科系畢業，未來將擔任縣內資訊種子教師，打造數位教學課程。

林慧蓉說，另招聘十二名普通班教師及五名特教師，未來將以偏鄉學校優先派任，平衡城鄉教育資源。

普通班、特教師 錄取率3％

教育處學務管理科科長蘇瑞鴻表示，教師甄試已報名截止，共有七七六人報考，其中普通班有三六五人、英文科一二五人、美術六十五人、資訊科卅二人、特教科一八九人，普通班與特教師錄取率都只有三％，競爭最激烈。

蘇瑞鴻說，教師甄試本月廿九日筆試，錄取二○九人參加面試及試教，七月七日放榜，教育處近日會公告試教課本，請報名者留意。

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