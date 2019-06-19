〈中部〉《台中》媽祖園區雕像預算 盧秀燕盼議會解套

2019-06-19

〔記者黃鐘山、張菁雅／台中報導〕大安媽祖文化園區花費六．二九億元，已在二○一七年完工，卻因市議會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，但市府向民間募款不易，出現有基座、沒媽祖雕像的窘境。市長盧秀燕十八日表示，希望與議會研議，同意由市府編列預算執行，如果可行將行文議會尋求支持，共同促進地方發展。

市議員李榮鴻在總質詢表示，大安媽祖園區在前市長胡志強任內動工，媽祖雕像原先由台灣媽祖聯誼會協助募款興建，但前市長林佳龍上任後喊停，拖了很久才又說要興建媽祖雕像，去年宣稱已經編預算，事實上只有二千四百萬元做景觀工程。

若議會仍不同意 盧：續朝募款挺進

對此，盧秀燕表示，媽祖雕像是地方民眾非常重視的問題，因先前市議會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，而由政府出面募款，但可能會讓人有不樂之捐的感覺，因此希望議會能針對過去的附帶決議解套，讓市府可以編列預算，不要計較過去，向前走比較重要，也相信大家樂見其成；如果議會無法同意市府編列預算，就必須繼續朝募款的方式處理，不過募款進度會比較難掌控。

李榮鴻指出，今年如果能順利募款當然最好，但若募款不順，市府明年就應該明確決定後續處理方式。另外，也建議可以在園區內規劃陸上海水浴場，吸引觀光客。

觀旅局長林筱淇則表示，如果議會同意市府編列預算，市府將在二○二一年度預算中編列，估計費用約需二億七千萬元，工期預估十八個月。

議員：定位很重要 市府要說明方向

另外，市議員李天生指出，如果要由市府編列預算興建雕像，園區的定位很重要，究竟市府將這裡定位為文化園區或宗教園區？若定位為宗教，市府編預算是否適合？

盧秀燕則表示，定位確實很重要，若定位為文化，市府可以編列預算，例如，馬祖縣政府就動用預算興建媽祖巨神像，成為當地著名景點。

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