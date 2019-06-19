〈中部〉重振八卦山觀光 彰市規劃3步道

2019-06-19

〔記者林良哲／彰化報導〕為了促進休閒、觀光與地方產業發展，彰化市公所以八卦山區為目標，規劃三條登山步道。彰化市長林世賢表示，其中「二號步道」可從從山下出發，一路走到賞鷹平台，不但風景絕佳，還可遠眺台灣海峽！

八卦山原是台灣知名的風景區，但近年來已經沒落，為了讓八卦山重新展現風貌，彰化市公所計劃結合在地產業以及特色，開發登山步道。林世賢說，打算以登山步道來串聯八卦山沿線社區在地產業，發展農業和休閒遊憩相結合的事業。

二號步道通賞鷹平台 能遠眺台灣海峽

目前市公所規劃三條登山步道，其中「一號步道」已完成踩線初步規劃的範圍，將橫跨香山、台鳳、快官、福田與石牌等里，沿八卦山的稜線前進；「二號步道」從桃源街口開始，通往賞鷹平台，其中還包括「一線天親山步道」部分；「三號步道」即是森林步道，起自三清宮，延伸到歡喜植物園，其中又規劃分出八條長度不一的支線，適合體力不同的民眾徒步健身之用。

林世賢表示，以「二號步道」來說，全長約一‧八公里，一路可走到賞鷹平台，沿途風景絕佳，並能遠眺望台灣海峽，每年四月、十月間的「南路鷹」（灰面鷲）季節，更是全台最好的賞鷹地點。

林世賢說，雖然規劃了三條步道，但未來還有許多需要改善的地方，包括停車空間不夠、洗手間數量不足、休憩平台缺乏，以及方向指示牌、解說牌不完善等，希望在充分規劃之後，讓八卦山區再度成為彰化的地標。

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