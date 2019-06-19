〈中部〉《南投》殯儀館施工又被擋 埔里公所：不排除解約

2019-06-19

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮殯儀館工程包商昨天二度進場施工，上百位反對殯儀館的蜈蚣里民到場拉白布條封路抗議，將車輛、機具阻擋在外，雙方僵持不下，為免衝突擴大，公所決定暫緩進場，同時考量殯儀館工程地方阻力大，以及後續經濟效益與償債能力不足，恐導致公所財政更加惡化，不排除與包商合議解約。

憂影響生活品質 居民3月曾封路

埔里鎮公所計劃利用蜈蚣里原第七公墓遷葬後用地，即在公有慈惠堂、慈孝堂納骨塔旁，以八千萬元興建殯儀館，規劃一中二小廳、十個小型靈堂及約四十個冰櫃，工程於去年前鎮長周義雄任內發包，居民不滿當地已有二座納骨塔、一座國軍彈藥庫，且都在知名景點鯉魚潭周邊，不希望再興建殯儀館影響觀光及生活品質，包商今年三月中旬進場施工，即遭里民封路抗議而作罷，眼見工期延宕，公所、包商訂昨上午八時進場。

上百人拉布條抗議 揚言以肉身擋機具

里長黃美玉、前鎮代何惠娟等人及上百位里民前往現場抗議，居民高舉抗議牌與白布條，反對公所興建殯儀館，並要求立即停工、解約。由於未申請集會遊行，埔里分局也加派警力到場制止，雙方一度對峙。

公所允停工 協商無結果前不會進場

經公所主任秘書吳元明到場協調，強調工程雖由前任鎮長發包，但依行政程序仍須執行，現場民眾強烈鼓噪，更揚言以肉身阻擋重機具，經請示鎮長廖志城，考量地方和諧，決定暫停進場施工，將再邀集包商、居民進行協商，協商無結果前也保證機具不會進場，里民才同意結束封路抗議。

貸款七千萬元 恐造成公所財政負擔

吳元明坦言，先前發包的殯儀館規模不足，無法滿足鎮民需求，且貸款金額高達七千萬元，完工營運後，恐無法達成償債目標，將造成公所財政更大負擔，因此公所不排除與包商合議解約，以就地結算的方式處理該工程。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法