〈中部〉秋行軍蟲成蟲入侵東石 噴藥防治

2019-06-19

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣六腳、義竹、東石及鹿草等鄉食用玉米田裡，至昨日已發現十例秋行軍蟲，甚至出現雄性成蟲，縣府農業處依行政院農業委員會建議，啟動第二階段噴藥防治。

4鄉鎮玉米田確定10例

農委會動植物防檢局在東石鄉發現秋行軍蟲雄性成蟲，在六腳鄉發現蟲蛹，義竹鄉、鹿草鄉則發現幼蟲，總共十例中，以六腳鄉四例最多；縣府農業處農務科長李秋瑩說，秋行軍蟲防疫已進入第二階段，不論發現成蟲或幼蟲，均採行強制噴藥，藥劑費及噴藥工資由政府支應，噴藥完畢後加掛性費洛蒙並持續監測。

李秋瑩表示，銷毀農作補貼採近三年作物粗收益平均值估算補償基準，食用玉米每分地一萬九千元、飼料玉米一萬三千元、青割玉米六千二百八十元；已銷毀田區可選擇休耕三個月，補貼每公頃四萬五千元，或不領休耕補助而繼續栽植作物。

義竹鄉農會總幹事翁永寧說，義竹鄉九月開始種植硬質玉米，農民若發現類似秋行軍蟲時立即通報，成蟲一次可生一千五百個卵，最常從玉米、稻米最嫩的部位開始啃食，危害極大，除噴藥防治，正與農改場等單位研究以生物科技防治。

嘉義市政府建設處長陳光興表示，嘉市十一公頃玉米田已經採收完畢，一期稻作本週收割尾聲，目前未接獲秋行軍蟲疫情通報，市府會持續關注，一旦發現蟲害跡象，就會強制噴藥撲殺。

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