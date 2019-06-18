〈南部〉蓋違建不理勒令停工 台南兩屋主被判刑

2019-06-18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區相鄰的兩戶人家改建房屋，屋主取得三樓建照改建完成後，未再申請三樓以上建照，繼續興建違章建築，市府工務局多次派員勘察、三次勒令停工，屋主不從，整棟透天厝持續增建到五樓，市府最後依涉嫌違反建築法移送法辦，台南地院法官認為兩名屋主視法律如無物、各判三個月與兩個月徒刑，還可上訴。

一審判決書指出，張姓和邱姓屋主在沒有申請市府核發建照下，去年十月廿九日起在屋後興建違章建築物，市府工務局獲報在去年十一月五日第一次勒令停工、同年十一月十三日第二次勒令停工，並都在現場張貼施工制止單，但屋主經制止不從，工務局人員在同年十一月廿日到現場勘察時，發現該違建已蓋到第五樓結構，當場再貼勒令停工公告，違建戶施工還造成鄰屋毀損，工務局最後依違反建築法將兩屋主移送台南地檢署偵辦。

法官認為兩名屋主完全無法治觀念，忽視違建對鄰近環境及危害居民安全的影響，危害主管機關對建築的管理，視法律如無物，判張姓屋主三個月徒刑，得易科罰金；邱姓屋主兩個月徒刑，得易科罰金，併科罰金一萬五千元，均可再上訴。

工務局使用管理科表示，兩戶民宅經民眾檢舉違建，派員前往勘察屬實，經公告勒令停工屋主仍未遵守，才依建築法移送法辦，屋主已被判刑，市府會執行強制拆除。至於民宅違建造成鄰屋毀損部分，雙方已進入民事訴訟求償程序。

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