〈南部〉梅雨挹注 曾文、南化水庫今年供水無虞

2019-06-18

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕第五道梅雨發威，上游持續入流，國內容量規模最大的曾文水庫，目前蓄水率已近七成，供應民生用水為主的南化水庫，上游也受降雨的影響，持續自然溢洪已超過三天，六月中旬就突破了滿水位，更是啟用逾廿五年以來首見，這樣的水情相當難得，使得今年的民生、工業等供水無虞。

曾文水庫蓄水率 近七成

目前曾文水庫的水位標高已逾二二○公尺，蓄水率也有約六十八．七％，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴說，連同烏山頭水庫的有效蓄水量，比去年同期多了近三．九億立方米，今年梅雨挹注水情的力道確實夠強。

南水局的統計，目前曾文水庫的水情排名，是啟用四十五年迄今同期的第十一，為莫拉克以來的第四。

南化水庫達滿水位180公尺

南化水庫則是滿水位的一八○公尺，但因為逐年淤積的關係，滿庫的有效蓄水量僅剩下九千一百四十五萬立方米。

根據南化暨鏡面水庫管理所的觀測資料，南化水庫溢流量高峰一度來到每秒廿三．八立方米，而以往超過滿水位的時間，最早是在七月份。

特別的是，雖然六月中旬首見啟用迄今滿水位的自然溢洪，但在莫拉克風災十年以來，水情只有排名同期的第三，形成頗為奇特的統計現象；管理所解釋，主要受淤積的影響，容量從原設計的近一．五億立方米，大幅縮減了約四成所致，「裝不了那麼多」。

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