〈南部〉台南育苗專案 助450名弱勢生免費補習

2019-06-18

〔記者劉婉君／台南報導〕幫助弱勢家庭學子學習，台南市補習教育暨品保協會二○一九年「育苗專案」啟動，五十七所立案補習班，將提供四百五十個免學費名額、一百個五折優惠名額，讓符合資格的弱勢學生也能安心參加補習，估計減免總金額將超過一千二百萬元。

57所立案補習班 聯合提供名額

台南市補習教育暨品保協會「育苗專案」自二○○五年開始，今年放寬申請資格，除了低收入及中低收入戶外，有特殊境遇、突發狀況的弱勢家庭，或是社會局、勞工局轉介，需接受補助並持有證明者，經協會理監事會議審核通過皆能申請。

各級學校在學生 均可提出申請

協會表示，一般補習班學費標準為每個月四千元至六千元不等，實際收費視各補習班規定而有所不同，育苗專案的對象從小學到成人補習，主要為國小、國中、高中升學文理、語文加強及公職考試等，申請時間為七月一日至十月卅一日，只要是台南市各級學校在學學生（不含碩、博士生），符合相關資格者，均可向協會提出申請。

期間為7月1日 至明年6月30日

「育苗專案」活動時間為七月一日至明年六月卅日，昨天由協會理事長方俊尹、創會理事長林進榮、教育局長鄭新輝、多位市議員等人共同舉行啟動儀式。

方俊尹表示，希望藉由專案，幫助弱勢家庭的學生不要再因為經濟因素，喪失學校課後補習的機會，培育更多優秀人才，也善盡補教業者的社會責任，並希望發揮拋磚引玉，有更多人願意以具體行動協助有需要的學子。

林進榮以過去曾幫助一名南一中學生就讀醫科，學生也努力如願成為醫師為例，強調育苗專案活動推動的意義；鄭新輝也以自身故事表示，年少時家庭經濟不好，靠著獎學金一路求學，如今有機會成為大學教授、教育局長，肯定補教業者關懷弱勢家庭學子學習的用心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法