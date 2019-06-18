〈南部〉屏市河濱公園動力飛行傘 嚴格取締

2019-06-18

〔記者李立法／屏東報導〕鄰近高屏大橋的屏東市河濱公園上空常出現動力飛行傘及遙控飛機，引發安全顧慮，縣府交旅處會同相關單位研議後，將對違法飛行的動力飛行傘嚴格取締，另在民航法有關無人機管理專章尚未公布實施前，將協調玩家前往其他空曠地點從事。

高樹有合法民營飛行場

縣府交通旅遊處長黃國維表示，河濱公園非合法動力飛行傘場地，民眾若發現玩家在該地點從事動力飛行傘活動，可立刻通報警方或縣府到場取締，屏東縣高樹鄉有處合法民營飛行場，建議玩家前往，確保安全。

根據民航法規定，從事動力飛行傘活動必須在合法場地和空域進行，否最高可開罰三十萬元。

此外，河濱公園上空常見的遙控飛機，高速爬升、俯衝及翻轉，不少民眾看得心驚膽顫，縣議員唐玉琴認為遙控飛機無人管，恐危及公園民眾安全，要求縣府納管。

搖控機及無人機已覓活動處

黃國維表示，搖控飛機屬正當娛樂，但須兼顧安全，預計七月實施的民航法無人機管理專章無論是否延後，縣府已先初步覓得兩處適合從事搖控機及無人機活動地點，分別位在鹽埔鄉的南華大橋及里港鄉河堤附近空曠區，交通尚稱便利。

黃國維表示，河濱公園休憩人潮眾多，又鄰近車水馬龍的高屏大橋，搖控飛機一旦失控墜落，恐釀成災難，縣府將加強勸說。

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