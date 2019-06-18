〈南部〉台東攔獲生雞糞闖關 貨車司機罰6萬

2019-06-18

〔記者張存薇／台東報導〕禁用生雞糞，加強管制力道！台東縣政府昨天凌晨再度攔獲載運生雞糞的貨車，貨車司機被開罰六萬元。縣長饒慶鈴與十八家大型養雞業者座談，希望業者遵守相關規定，雞糞腐熟後若要外運，必須先申請獲得核可，以免受罰。

農友喜歡使用生雞糞為釋迦、荖葉施肥，不過因為未經腐熟，易發出惡臭，造成蒼蠅滿天飛，縣府二○一二年起禁用生雞糞肥，蒼蠅數量雖減少，但今年入夏以來持續高溫、間歇下雨，蒼蠅又爆量，警察局、環保局及農業處加強稽查南迴公路進入的貨車，六、七日深夜分別已查獲三車次、共四十八噸違法生雞糞欲闖關進入台東，均開罰六萬元，生雞糞也要求貨車司機全數載回原縣市。

來自屏東新園養雞場 要載往花蓮

環保局表示，昨天又查獲來自屏東新園鄉養雞場要載十五噸生雞糞到花蓮縣，但因無許可載運證明，所以依法開罰六萬元、且要求司機原車返回，環保局強調，執法沒有假期，查獲第三次不僅重罰、而且將會沒入車輛及相關機具。

無許可載運證明 要求司機原車返回

縣府昨天上午也召開「禽糞使用管理及運送申請流程」說明會，饒慶鈴指出，使用生雞糞影響觀光及生活品質，希望業者都能配合規範，鼓勵合法使用腐熟後的生雞糞肥。

饒慶鈴說，依規定大型家禽畜牧場須在場內堆肥區處理生雞糞，腐熟後若要外運至果園使用，必須填寫清運四聯單、自主檢核表等向農業處提出申請，核可後才可上路，否則一經查獲，仍可以廢棄物清理法開罰六萬至卅萬元。

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