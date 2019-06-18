〈南部〉台南經發局長、秘書處長 將有新人接任

2019-06-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲帶領市府團隊半年，市府小內閣將進行「期中考」，外傳目前由副局長代理的經發局長、秘書處長，將由新人接任補實，是這次小內閣調整重點，不過，市長黃偉哲昨日表示，新人事案仍在評估中，但也透露時間點大約七月初至七月中旬就會公布。

黃偉哲上任後 首次小內閣調整

黃偉哲表示，小內閣調整將會依據主管個人意願、掌理現況及整體業務評估，是否有調動需要，大約六月底會有評估報告，大家好好討論。

外傳經發局長 女性主管接掌

據了解，市府廿六個一級單位（機關）首長中，目前只有秘書處、經濟發展局是由副局長代理，因此成為這次黃偉哲上任後，首度小內閣調整的關注焦點，外傳經發局長將由前市府時代的一位女性主管接掌，服務公部門有超過三十年行政經驗，而且專長於經濟領域，對於工商企業界相關事務極為熟悉，勇於任事且積極，不少府內人士對於這項訊息已有所耳聞；此外，有一、二位官員基於個人生涯規劃，可能離開市府團隊。

預計7月初或7月中旬公布

不過，黃偉哲昨日表示，小內閣人事調整仍在評估中，預計七月初或七月中旬就能公布，外界勿多做揣測。

由於黃偉哲上任以來施政滿意度不差，坊間各項民調顯示，大致位居六都第二名，因此府內人士也普遍認為，市府團隊調整幅度不會很大，雖然市長難免會找符合理想的合適人才補缺，可是「舊人去、新人來」的位置變動也是很小。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法