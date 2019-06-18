〈南部〉巴克禮公園生態池 佔滿水芙蓉

2019-06-18

〔記者蔡文居／台南報導〕曾獲全球卓越建設獎首獎的巴克禮紀念公園，以生態公園著稱，不過，環保人士發現公園內的景觀生態池竟然佈滿外來種水芙蓉（大萍），恐會導致水域中需要較高耗氧的水生動物缺氧窒息而亡。

恐導致高耗氧的水生動物窒息

一名邱姓環保人士日前到巴克禮公園散步，行經公園的景觀生態池時，竟發現整個池面全被一種外來種水生植物︱水芙蓉佔滿，完全看不到水域，直說實在太誇張了。

完全看不到水域 環保人士直說誇張

她說，整個景觀生態池，滿滿的水芙蓉，已經看不見其他植物，過去綠樹倒映水面的美景已不復見，感嘆再這樣下去，這還像生態池嗎？「這裡還有在管理嗎？」

台南社大環境小組研究員吳仁邦說，人工池建造容易，但要維護及維持水池的原本系統運作，其實並不容易。這種公共工程打造的水池，經常幾年時間過後，只會佈滿單一的外來種水生植物，最常見的就是只剩下布袋蓮或大萍了。

吳仁邦表示，民眾在池畔餵魚，沒有吃完的魚飼料及魚類排遺（大便），會增加水中的營養源，遇陽光照射時，會快速增長藻類，或是被水生植物吸收，反而容易讓水生植物生長。

他說，這種水池遭受大量外來種水生植物覆蓋水面，水域中的水體極易長時間缺少溶氧（氧氣），常導致水域中需要較高耗氧的水生動物缺氧窒息。一段時間後，這樣的水池也將欠缺生物多樣性。

公園科將派人打撈 籲勿餵食魚類

市府公園科表示，將請保全加強巡查勸導勿餵食魚類，同時也會派人進行打撈。

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