〈南部〉高雄好天氣路也下陷 小客車被坑

2019-06-18

〔記者方志賢、陳文嬋／高雄報導〕高雄市近期每次大雨過後，路面不時傳出破損或凹陷，沒想到昨天高雄陽光普照，苓雅區成功、新田路口也出現坑洞，一輛自小客車路過，左前輪突然陷入坑洞，動彈不得，所幸無人受傷，緊急通知拖吊車吊起車子，警方也到場進行交通管制。

成功、新田路口出現坑洞

車主王小姐事後驚魂未定說，她開車行經新田路時車子突然傾斜一邊，一度以為是爆胎，經路人告訴她路面有凹洞，她才知道自己的車子卡在洞裡，當場傻眼；因為很害怕車子會整個掉下去，趕緊離開車子。

下方污水分支管老舊

市府水利局與工務局也派員至現場勘查，初步判斷坑洞位於直徑五十公分的污水分支管正上方，並由水利局接手確認污水管線損壞狀況，進行後續開挖修復工作。

市府表示，該污水分支管設置於一九九七年、位於地下四至五公尺深的位置，目前水利局已做好現場安全維護措施，調派挖土機及相關設備進行開挖檢視作業中。對於車輛受損部分，水利局將派員慰問並協助處理損壞修復。

高雄市長韓國瑜選前批評高雄市道路坑洞連連，當選後要求嚴格控管「路平專案」，上週大雨過後，先是三民區大昌、義華路口出現「破洞」，接著仁武區竹楠路與南亞街口也出現積水的坑洞。

沒想到昨天高雄陽光普照，苓雅區新田、成功路口又出現坑洞，並造成路過轎車卡在坑洞中，所幸車內人員沒有受傷。

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