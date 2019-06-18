〈南部〉防治登革熱 韓：二備金已用2.5億 議員質疑怎麼花的？

2019-06-18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜北上爭取登革熱防治經費，被批有四億的第二預備金可用，怎麼會沒錢？韓國瑜則解釋市府已動用二．五億元，對此市議員康裕成昨質疑，四月底二備金使用狀況是「○」，短短一個半月，已用了二．五億元，「也太會花錢了吧？」

高雄市長韓國瑜昨現身立法院，稱他的目的是爭取登革熱防治等補助，卻遭評批市府有四億的第二預備金可用，怎麼會沒有錢？

韓國瑜表示，一開始防治登革熱就用了四千七百萬元、清溝渠防治登革熱用了六千五百萬元，目前已動用二．五億元，希望中央對高市的補助能盡快審查下來。

康裕成︰到四月底使用狀況都是○

針對韓國瑜的說法，康裕成說，昨天上午查主計處官網的資料，截至三月卅一日止，高雄市第二預備金使用狀況為「○」，據她了解截至四月卅日的使用狀況也是「○」，那麼為何四月底至今短短一個半月，四億元的第二預備金已用了二．五億元，「速度也太快了吧！」、「也太會花錢了吧？」或是花錢沒有計畫，草率就將二．五億元花完了。

質疑短短一個半月就用了2.5億？

康裕成說，六月三日下午，韓國瑜前往三民區鼎強里勘查登革熱疫情，而不是到疫情最嚴重的鼎金里，因而被批評跑錯里，而根據當日媒體報導，衛生局長林立人在防疫現場，當面向韓國瑜請命，希望動用市府第二預備金投入防疫之用，而這是林立人第一次講到第二預備金。

簽准的日期及如何使用應說清楚

康裕成說，她要求韓國瑜說清楚，第二預備金簽准的日期是何時？每筆核准案件是如何使用？使用的金額是多少？難道是日前參加行政院會，被行政院長蘇貞昌打臉後，就趕快核准的嗎？

而針對韓國瑜說蚊子不分藍綠，防治登革熱不該有黨派之分，康裕成表示，蘇院長好像沒說不給，反而是催說「公文快來」，蘇院長這樣有分藍綠嗎？

康裕成說，過去馬政府分藍綠，氣爆時完全不顧高雄的死活，對高市府說了「三不」，高雄人應該記憶猶新。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法