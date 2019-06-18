〈南部〉屏東／越南漁船越界捕撈 被罰百萬驅離

2019-06-18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕現在是黑鮪魚捕撈季，海巡署日前活逮一艘越界捕撈的越南漁船，經漁業署開罰一百萬元，繳完罰款後昨天由海巡署押解到領海基線外實施驅離。

起出鮪、旗魚等1.7公噸漁獲

一艘東港籍漁船本月八日於鵝鑾鼻東南方一七五浬海域發現數艘越南籍漁船越界捕魚，海巡署獲報派遣艦艇及特勤人員趕赴，到場後以越南語廣播要求受檢，但該船開始蛇行逃逸，經五浬海上追逐，海巡以兩艦一艇優勢包抄，成功登船並控制該船，發現船上共五名越籍人士，並起出鮪、旗魚等一點七公噸漁獲。

海巡艦艇經四十四小時航程把該艘越南漁船押返高雄港，漁業署檢視證據後裁罰該越南漁船一百萬元罰鍰，經代辦公司墊付罰款後，昨天由海巡隊派艦艇押解該越南籍漁船至領海基線外十二浬後驅離，也告誡該船不得再犯，否則將加重裁罰。

海巡署高雄海巡隊表示，轄區內今年查扣越界捕撈漁船迄今共三艘，共向公庫支付六百九十萬元，藉開罰嚇阻不肖外國漁船，保護我國海域海洋生態資源及漁民生計，目前屬出海旺季，護漁每航次從五天四夜延長至六天五夜，提升護漁頻率及密度。

東港區漁會則說，近期國防部通知，漁民若在我國周邊海域發現外國的軍艦、公務船舶、情報船及越界漁船等，漁民拍照並通報，可依不同類型船舶發放不等的獎金。

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