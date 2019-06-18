〈台北都會〉北市動物園嗶入園 29日起增3電子票證

2019-06-18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園明天起首度休園十天，園方將進行電子化收費系統測試，六月廿九日正式啟用，過去只能使用悠遊卡，現在新增一卡通、有錢卡和icash2.0，「嗶一下」就能快速入園，人工售票口設有自動售票機，提供現金、手機購票等多元支付；兒童新樂園預計今年底提供多卡付費服務，天文科學教育館、北美館等藝文社教場館，也擬規劃推動電子化付費。

明起休園10天 修繕兼測試電子收費

十九日起至廿八日動物園將「不對外開放」，除讓動物好好休息之外，園方也將進行修繕與更新園區設施，園方耗費五千萬餘元，從二○一六年起，規劃入口電子化收費系統工程，將遊客購票、驗票入園作業轉為自動化，本月總算全面完工，休園期間完成測試後準備上線。

園方指出，電子化收費系統主要新增電子閘門與自動售票機，過去電子票證只能使用悠遊卡入園，如今新增一卡通、有錢卡和icash2.0等三種電子票證支付，都可免購票，直接感應刷卡入園，即將來臨的暑假旺季，遊客不用在豔陽下排隊購票、驗票等入園。

增手機線上購票 掃描QRcode入園

動物園也在官網架設售票網站，提供台北智慧支付平台「pay.taipei」與信用卡兩種支付服務，園方指出，民眾可使用手機線上購票，取得「入園QRcode」後，在電子閘門掃描就可快速入園，但若購買多張，須到自動售票機取票後，憑票券上顯示的QRcode，一樣在閘門掃描就能入園。

園方表示，習慣購買紙本票券的民眾，也可在新的自動售票機購買紙本票券，支付方式除現金，也包含相較省時的無現金支付，如電子票證、信用卡及「pay.taipei」。未來園區的遊園車、部分收費的場館，逐漸調整為自動化收費，以節省人力成本。

兒童新樂園規劃多元支付 年底完工

親子出遊最愛的兒童新樂園，目前入園門票、遊具收費均採悠遊卡支付，使用現金的遊客，可在入園時購買悠遊卡，離園時退卡免收押金及手續費。經營的台北捷運公司表示，為讓遊客更方便，目前積極規劃提供其他電子票證、信用卡、行動支付等多元支付服務，預計年底完工。

天文館︰考慮開放其他電子票證

天文館則提供現金、悠遊卡兩種購票方式，館長陳岸立說，確實有考慮開放其他電子票證購票，但考量機台系統，可能產生其他作業費，未來會再規劃。

文化局︰所屬場館 配合市府規劃

北市文化局主任秘書劉得堅說，目前文化局所屬場館，包括北美館、偶戲館等，已有推動悠遊卡的電子付費服務，若要再開放其他電子票證，例如一卡通或行動支付，市長相當支持電子付費，因此市府整體性規劃比較好，文化局也會配合。

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