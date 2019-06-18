〈台北都會〉鎖管、萬里蟹產量爭霸 新北基隆各說各話

2019-06-18

〔記者俞肇福、陳心瑜／綜合報導〕基隆市、新北市究竟誰的鎖管（小卷）產量多？萬里蟹主要來自哪裡？昨天成了兩市論戰的話題。新北市長侯友宜日前到深澳漁港行銷鎖管，他表示全台有一半以上的鎖管來自新北深澳漁港，引起基隆市漁民的不滿；基隆市長林右昌昨天在鎖管季行銷記者會反擊說，基隆行銷鎖管已有十五年，累積的實力不容忽視，「真要說起來，新北金山萬里的萬里蟹，大部分還是基隆產的！」

林右昌：萬里蟹大部分是基隆產的

林右昌表示，關心海洋、推廣海洋產業是好事，基隆市推廣「鎖管季」活動已有十五年，「謝謝侯市長的關心，大家一起來努力」；他隨後又說，「如果真要說起來，金山萬里的萬里蟹，大部分還是基隆這邊產的。」他表示不需要爭這個，大家一起推動海洋產業，共同照顧漁民生活，提供台灣人民更好的海洋文化及海洋美食。

新北：萬里蟹年產佔全國70％以上

對於林右昌的說法，新北市府農業局長李玟表示，新北的鎖管產量約佔全國四十九％，年產量達三四一四噸，萬里蟹產量佔全國七十％以上，年產量約四百噸；他說，市長侯友宜已經指示，新北、基隆兩市可以共同行銷鎖管，並結合深澳青春山海線的自行車旅遊，帶動兩市的觀光及農漁特產品，「因為基隆好，新北也會更好」。

至於新北力推的萬里蟹，是否大多來自基隆？李玟表示，新北的萬里蟹產量佔全國七成以上，大多在金山、萬里上岸，七年前成立「萬里蟹」品牌行銷全國，年產值達十三億元，在成功打響品牌之後，不只對新北市的漁民，對於基隆的萬里蟹漁民也有幫助。

新北鎖管產量佔全國49％ 基隆無統計

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，很感謝林右昌、侯友宜兩位市長幫忙行銷鎖管，與其比誰的產量多？倒不如共同努力讓鎖管的價格賣得更好。就他所知，基隆漁會轄下捕捉鎖管的漁船有一百七十多艘，數量沒有比新北少，至於誰的鎖管產量比較多？因為基隆沒有詳盡的統計數字，他無法比較。

基隆區漁會：共同行銷帶動觀光

陳文欽說，萬里蟹主要在哪裡捕捉？也無法公平比較，因為基隆市是拖網漁船，捕撈上岸將螃蟹急速冷凍；新北市萬里蟹是用籠具捕撈，在船上用海水飼養活的萬里蟹，兩市的捕撈方式不同、秤重方式也不一，不在同一個基準點無從比較。

基隆市鎖管季系列活動從六月底到十一月，包括夜釣鎖管體驗、親子嘉年華會、外木山海上王爺文化祭、美食特搜及漁村漫遊等，資訊可到「HI海基隆鎖管季」粉絲團查詢。

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