〈北部〉黑熊誤觸鋼索陷阱 林務局加強查緝非法獵具

2019-06-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊保育協會十日下午接獲通報，花蓮山區有台灣黑熊中鋼絲套索陷阱，林務局昨除了公布黑熊救傷的影片，也將加強查緝非法獵具；林務局花蓮林管處長楊瑞芬並表示，將強化黑熊急救等器材的購置、與動物醫院簽約，強化救傷能力。

林務局花蓮林區管理處昨公布兩段影片，包括救傷人員趕到現場時，拍攝約一分鐘的中陷阱現場，畫面中黑熊顯得虛弱無力地趴在地上，左前肢遭套索勒住，另一段則是包括林務局、台灣黑熊保育協會、花蓮高橋動物醫院獸醫、屏科大黃美秀老師共十人，在設備器材有限的情況之下，為黑熊進行緊急醫療。

經過麻醉後，發現黑熊左前肢受困市售套索陷阱，造成切割傷、表皮糜爛，左前肢腳掌趾頭已斷趾並癒合，是二次中陷阱，經剪套索後進行傷口清創消毒、打抗生素、植入晶片，待熊清醒後人員撤離，熊回歸山林。

林務局表示，套索則多半是山區農民用於捕捉造成農作物危害的山豬，針對套索陷阱可能誤傷熊及其他非目標野生動物造成斷肢，林務局盼與各相關單位、原住民狩獵團體、農民團體共同擬訂管理規範，防止不當使用而非禁用。

針對台灣黑熊保育協會倡議「東部野生保育動物救傷中心」迄今尚未設立。楊瑞芬說，目前將先採購包括急救箱預備常備藥品、耗材，由林務局瑞穗生態館、或林務局玉里工作站保管，另購置或訂製大型運輸籠，並與獸醫院簽訂合作契約，以備黑熊及野生動物救傷工作所需。

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