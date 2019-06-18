〈北部〉離岸風電繳印花稅 苗縣入帳逾億

2019-06-18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由上緯投控公司及澳洲麥格理集團合作開發的海能風電，將在苗栗縣竹南及後龍外海設置離岸風電，昨在行政院經濟部次長曾文生見證下，至苗栗縣政府繳交一億一千九百萬元的印花稅挹注縣庫，由縣長徐耀昌代表接受；徐耀昌指出，離岸風電的設置，成為竹南及後龍地區發展觀光的無形資產，對地方建設推動亦有助益，更讓苗栗成為全國再生能源的示範標竿。

第二區預計後年完工商轉

苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，設在苗栗縣竹南、後龍外海的離岸風電，第一區為海洋風電，將設二十座，今年底完工，屆時將成為全台首座完工商轉之離岸風場；第二區為海能風電，將設六十三座，預計後年完工商轉，未來全縣離岸風電總發電量為五○四MW，預計提供五十萬八千戶的家庭用電。

第一區去年繳兩千多萬

苗縣府稅務局表示，印花稅為承攬契約的千分之一徵收，第一區的海洋風電，因規模小，合作廠商較少，印花稅二千多萬已於去年繳交。

這次海能風電公司所繳交的一億一千九百萬元的印花稅，係因開發商與台灣在地合作夥伴簽訂陸域電力系統、風機、水下基礎建設、海底電纜以及維運倉儲與運輸船等合約之簽訂。

海能風電暨上緯董事長蔡朝陽指出，昨天印花稅繳納簽約儀式只是一個開始，海能風電開發團隊將持續推動產業在地化，同時也積極與當地漁會合作，讓漁民參與風場巡護、培訓鯨豚觀察員等，並至日本觀摩箱網養殖漁法，未來將攜手在地和國際產業鏈與地方共生共榮，培育離岸風電專才等。

徐耀昌表示，海能風電所繳納的印花稅不但讓地方獲得實際收益，對地方建設的推動助益甚大，而且離岸風電的開發將帶動地方相關產業、建設，創造就業機會，讓苗栗成為全國再生能源的示範標竿，未來盼有更多的優質企業進駐，共創契機。

曾文生也期許能源產業在苗栗縣落地生根，經濟部也會全力協助苗縣能源產業發展，包括在地化及技術合作等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法