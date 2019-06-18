〈北部〉《桃園》乙未戰役文化季 抗日補給車亮相

2019-06-18

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府客家事務局、平鎮區公所合辦「乙未客家戰役文化季—平鎮戰祭」系列活動，將於廿九日登場，推出抗日補給車創意踩街遶境、模擬古戰場障礙路跑賽與乙未祈福感恩音樂晚會等三大主題活動；主辦單位設計一輛仿造戰役時期的旗艦級抗日補給車，昨天搶先亮相，車上展示各類補給物資，傳達當年客庄保鄉衛土的義民精神。

29日登場 三大主題活動熱鬧

市長鄭文燦出席宣傳記者會表示，乙未戰爭是台灣史上最激烈的抗日戰爭，也是戰鬥地域最廣、時間最長、參與人數最多、規模最大的一次戰爭；當時桃園地區有四大戰役，分別為大湳尾（宋屋）之役、安平鎮戰役、龍潭陂之役、大嵙崁之役。他過去擔任行政院新聞局長時，曾協助電影《一八九五》製作，內容描述居於北埔的「金廣福」姜家後代姜紹祖，與頭份的武秀才徐驤等抗日領袖的抗日歷程；今年平鎮戰祭以「歷史就在腳底下」為概念，結合實體活動，走訪歷史場域，發揚客家傳統及精神；客委會也大力支持，將原本義民公園納入復興親子公園、石門大圳過嶺支渠沿岸腹地，整合為「一八九五乙未戰爭保台紀念公園」，將於明年完工。

補給車競速等障礙賽 即起報名

平鎮區長鄭詩鈿表示，系列活動推出以手機App的AR功能，可進行古戰場尋寶遊戲；而補給車競速障礙賽最高獎金一萬元，模擬古戰場障礙路跑賽分為「忠義戰士」障礙賽、「小小勇士」親子合作障礙賽，冠軍獎金分別為兩萬元、五千元，廿二日前於官網受理報名。

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