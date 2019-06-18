〈北部〉盼到中央補助 竹南公義路將拓寬

2019-06-18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路後段因緊鄰國軍戰備月台，導致原雙向車道縮減至三米路寬，造成交通不便，立委陳超明爭取拆除部分軌道「還路於民」，今年初獲台鐵同意出具土地使用同意書予竹南鎮公所，近期再獲行政院內政部營建署補助一億八千多萬，經費及土地權盡皆到位，困擾當地多年的交通瓶頸可望最快於年底打通。

位於戰備月台旁 寬僅3米

設置於台灣鐵路竹南站末端的戰備月台，原為國軍闢建用於裝甲車運輸及裝載，但因該址位於公義路通往清寧橋環市地下道旁，為附近六個里的重要交通幹道，然而該處道路約三米寬，僅容一車通行無法會車，每逢上下班尖峰時段交通打結，居民抱怨連連。

竹南鎮公所表示，該戰備月台土地為台鐵所有，國防部租用，但閒置多年，已無實際功能，經陳超明召集軍方、台鐵、地方人士會商後，軍方同意拆除部分月台，將空間讓出作為道路使用，但後續因經費龐大，延宕多年遲無下文。

土地和經費到位 估年底完工

今年一月台鐵釋出土地使用權，近期公所再獲營建署「提升道路品質計畫」經費補助一億八千多萬，使得土地及經費終於到位，公所也與台鐵達成協議，將由公所撥款九百多萬元請台鐵自辦設計、建造，進行軌道、門架、號誌、電纜槽等設施的遷移及拆除工程。

竹南鎮長方進興說，目前公所已與台鐵簽署委託協議書，近期將完成撥款，後續待台鐵進行工程的同時也會進行道路設計，未來將維持五米寬戰備月台，公義路尾段將拓寬至八米、雙向車道，預計最快七月動工，年底完工。

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