〈北部〉竹市中小企業服務團 首年輔導20家

2019-06-18

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府成立「新竹市中小企業服務團」，邀集新竹地區產官學研資源，建立「主動出擊」的產業服務平台，整合包括中央資源國發基金、工研院、清大、交大、外貿協會、勤業眾信與安侯建業兩家會計師事務所，提供技術升級、資源引介、資金媒合三項關鍵的產業轉型服務。

引入產官學研資源 主動出擊

去年新竹市產服團共輔導二十家，其中「怡定興科技」向輔導團申請創櫃版諮詢服務，在工研院與會計師事務所的協助之下，已通過創新創意審查，現在已經進入櫃買中心財會輔導與審查階段，很快可以登錄創櫃版（創新創業募資平台），擴大公開募資的能量。

昨記者會於易利修科技舉行，該公司為服務團首年啟動的成功輔導案例，去年起易利修科技在服務團輔導下，導入大數據分析技術，讓易利修可以快速在線上找出客戶機台故障的原因，達到快速維修的目標，提升公司競爭力與服務水平。

市長林智堅說，中小企業服務團「一站式、客製化、媒合資金」的服務，目標協助產業提升與轉型，首波將瞄準香山區在地產業升級，協助產業技術提升得到最實質的幫助，市府會解決企業的問題，吸引在地企業、回流台商與國際企業持續投資新竹市，讓科技城市蓬勃發展、生生不息。

今年鎖定香山工業區推動轉型

新竹市中小企業服務團今年開辦第二年，目標協助在地產業轉型，透過工研院與市府團隊引入產官學研的資源，提供中小企業技術升級諮詢、媒合投資所需資金，引介企業在升級時所需各項資源。服務團特色在於主動聯繫企業提供服務，首波將瞄準香山區在地產業，做為推動發展「香山精密機械園區」產業鏈的預備工作。

林智堅說，香山工業區歷史悠久，產值超過四百億，有一萬兩千個就業機會，曾是新竹市重要的工業產業聚落，因此，他要協助產業轉型及提升，市府盤點香山工業區及全市土地，陸續提出「竹科X產業園區計畫」及「香山精密機械園區」，其中香山工業區將配合中央計畫轉型為都市型工業區，進而達到在地產業與企業加值的目標，透過提高土地容積，進而提升企業土地的使用效率。

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