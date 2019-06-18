〈北部〉《桃園》緊縮編列 明年各機關預算拚降15％

2019-06-18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市升格後，人事規模、建設需求及福利支出擴大，為了財政支出的穩健化，市長鄭文燦昨天宣布，明年度預算的編列原則，各機關以降低十五％編列為目標，並得考量實際需求後提出，在市府初審、複審時充分討論，將以分年分期、合理規模及撙節開支等為原則，落實預算效能。

歲入預估沒變 支出將變多

市府主計處長林世杰表示，明年度歲入預估與今年相差不遠，均為上千億元，但因明年度自然增加的支出變多，總預算規模仍與今年相同，約一千一百餘億元，因此已先請各單位「緊縮編列」預算，預計七月初審、八月複審，九月中旬確定預算內容，九月底送進入市議會審查。

鄭文燦表示，桃園是六都中最後升格的直轄市，主計總處為避免排擠另五都的補助額度，對桃園多有不公，市府會對一般補助款及特別統籌分配稅款，繼續向中央強力爭取公平合理的待遇；針對市府各單位積極爭取中央部會的專案補助及競爭型、示範型補助計畫，特別是中央主動規劃的政策 ，鄭文燦也要求各單位必須積極對接，爭取委辦。

市府財政局統計，二○一五年至今年上半年，市府已向中央爭取一千三百餘億元的補助計畫；對此，鄭文燦也要求各局處，要積極完成計畫及補助經費核定，讓預算編列更確定，若涉及中央補助款的分年分期，也要優先使用中央補助款額度，增加市府財政彈性。

學校預算 不在刪減原則內

另方面，市府每年編列近四百億元的教科文預算，用以增加學校建設，鄭文燦考量各級學校去年基本需求執行率約九十三％，為了支持學校運作品質，將請各校考量實際狀況後，仍以去年額度編列基本需求預算，學校預算不在刪減十五％的原則內。

社福、人事、重大建設花更多

林世杰指出，明年自然增加的支出包括人口增加造成社會福利支出增多，教師薪資自然調整，以及明年十月前將增加九二六名警力的薪水支出，還有重大公共建設包括綠線捷運發包後須支付的工程款等。

林世杰說，因前述因素而須讓各機關先降低十五％預算，讓這些預算額度能用以支應新增的支出，他強調，明年總預算規模沒有減少，各機關雖緊縮編列，仍會檢討各項計畫，如有需求也可再提出競爭型經費討論。

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