〈中部〉台中太平運動場改建廁所 挖出一堆垃圾

2019-06-18

〔記者陳建志／太平報導〕太平區運動場是太平最大的運動場，平時早晚運動民眾眾多，更有許多大型的園遊會、晚會在此舉辦，但運動場的廁所老舊，且經常出現阻塞，造成民眾使用不便，經議員向市府爭取進行改建，沒想到施工時開挖卻發現管路和化糞池塞滿內褲、針筒、塑膠袋等各種異物，只好追加預算一併改建化糞池，花費二百多萬元，近日完工開放使用，希望民眾發揮公德心，不要再把垃圾丟進馬桶了。

追加預算改建化糞池

市議員蔡耀頡表示，太平區運動場是太平最大的運動場，平時每天早晚都有許多民眾在這裡慢跑運動，許多大型園遊會，甚至是選舉造勢活動也都在這裡舉辦，不過因興建至今已廿多年，去年底接獲永平里長林錦枝陳情，表示運動場的廁所老舊，而且常出現阻塞不通的情形，他向市府運動局爭取，今年一月開始動工改建廁所。

民眾丟異物 馬桶常堵塞

他表示，因原有的馬桶銜接化糞池的管路高低差有問題，本想改建管路就好，沒想到三月時開挖化糞池，竟在裡面挖出許多內褲、垃圾袋、保險套和針筒，大家一看都驚呆，直呼難怪馬桶會經常阻塞不通，因情況實在太嚴重，市府決定追加預算一併改建化糞池，目前已改建完成，希望民眾前來使用時能發揮公德心，不要舊事重演。

市府花200多萬 近日完工

市府運動局運動設施科長徐家強表示，太平區運動場因廁所老舊，加上看台會滲水，市府斥資二百多萬元將男女生廁所都改建，並增設無障礙廁所，施工過程發現化糞池內有許多垃圾，決定一併改建，新做了一個卅人份的化糞池，上月已完成驗收開放使用，希望民眾發揮公德心，不要將垃圾、異物丟進馬桶。

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