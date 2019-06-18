〈中部〉南投二選區誰來戰 民進黨曾琮愷被點名

2019-06-18

〔記者謝介裕／南投報導〕明年初的南投縣立委選舉，民進黨在第二選區仍未敲定參選人，縣黨部執委也是竹山鎮雲林里長李秋榜，建議中央徵召縣黨部前任執行長曾琮愷。曾也回應說，假使黨部及地方真需要他，絕對會義無反顧返鄉披掛上陣。

南投縣立委選舉區分第一選區（烏溪線六鄉鎮）及第二選區（濁水溪線七鄉鎮市），國民黨早就分別提名現任立委馬文君及許淑華兩人尋求連任，民進黨第一選區則由不分區立委蔡培慧換跑道應戰，第二選區至今「找嘸人」。

李秋榜指出，曾琮愷過去參與國際捍衛台灣主權的鮮明形象，也是二○一九台灣加入ＷＨＯ宣達團成員之一，年僅三十多歲，擅用時事議題、網路空戰，說不定在國民黨完全執政的南投縣，激起讓人意想不到的浪花，成功挑戰「神力女超人」許淑華。

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠說，下屆立委選舉攸關總統大選佈局，儘管老家位於集集鎮的曾琮愷，也十分優秀，但黨部目前仍優先考量縣議員羅美玲、賴燕雪、陳翰立、陳昭煜等四人，除非他們都無意願，才會與中央商議徵召其他人選。

目前在彰化縣立委黃秀芳服務處擔任副主任的曾琮愷表示，秉持「不求戰也不畏戰」原則，哪怕勝選機率微乎其微，但只要黨中央一聲令下，隨時可返回南投家鄉參與下屆立委選戰。

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