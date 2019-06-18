〈中部〉協助吊掛登山客 5救援人員受傷

2019-06-18

〔記者陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣水漾森林五月中旬四名登山客受傷受困案，跨單位動員救援，終以空勤總隊直升機吊掛將左膝脫臼的女山友送醫，近日才傳出，當時在地面協助吊掛作業的多名消防、林務人員，被直升機強勁「下洗氣流」折斷、捲飛的枝幹與沙石壓到或擊中，傷勢不一，經休養或診療已復原，他們默默盡責不言苦的表現，聽聞者都稱讚不已。

被直升機氣流捲飛沙石擊中

三男一女登山客是於五月十七日攀登白姑大山，遇雨改往水漾森林，其中，林女滑倒致左膝脫臼，嘉縣消獲報會同嘉義林管處、竹崎警分局等先後派遣四波人員趕往救援 ，並聯繫直升機支援吊掛後送受傷的林女。

據了解，吊掛當下，直升機又急又大的下洗氣流，摧折周遭較脆弱的樹木枝幹，捲起沙石，救援人員頻頻被打到，仍奮勇將林女吊掛穩固上升到機艙內。

他們完成任務後，發現己身受傷，其中，縣消雙福分隊員黃志中左手肘壓傷、雙福分隊員高宏甫右腳及腰部壓傷、中埔分隊員蘇哲賓右腳踝壓傷、祥和分隊員江哲嘉右手腕擦傷、右手掌割傷及右腳腫脹，林管處阿里山工作站技術士許崑聖右大腿腫脹，勉可緩慢行走。

縣消防局長呂清海表示，已請督察訓練科長楊昆陵慰問因公受傷人員，也由相關隊部陳報從優敘獎；林管處副處長李定忠說，處本部也予獎勵許崑聖。

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