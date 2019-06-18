〈中部〉斗南火車站整頓 無主單車先移除

2019-06-18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南火車站前停車亂象影響市容景觀，一直被詬病，斗南鎮公所展現整頓決心，將移除站前影響停車、環境衛生的無主腳踏車，並積極盤點周邊可利用停車空間。

配合前瞻計畫 盤點停車空間

火車站是斗南門面，雲林縣府前年提出「璀璨斗南之心計畫」，爭取到內政部前瞻計畫城鎮之心二億多元補助，計畫即是以斗南車站為中心點，斗南鎮長沈暉勛表示，前瞻計畫預計明年初完工，為配合整體環境改善及停車需求，公所正逐步整頓站前停車亂象。

沈暉勛指出，車站周邊停車位不夠，機車、腳踏車佔用路邊汽車停車位，機、踏車違規停放在路邊、人行道上，實地勘查發現車站前無主腳踏車很多，佔用停車位，且許多輪胎變形、零件鏽蝕，甚至車籃裡堆滿垃圾，影響市容景觀及環境衛生。

公所依廢棄物清理法整頓無主腳踏車，在車子上張貼公告七天沒人清理即拖吊到清潔隊存放，一個月仍無人認領則由清潔隊依廢棄物處理或再利用，上月底執行第一波移除卅五輛，本月廿一日將執行第二波整頓。

沈暉勛強調，車站周邊停車位不足問題，原站前兩處私有停車場，其中一處機踏車停車場公所已向台糖承租，另一處也在洽談中。

沈暉勛表示，站前廣場地下的停五停車場，停工至今快廿年，地下一、二樓主結構已完成，公所評估地下一樓可改為機踏車停車場；還有站前右前方停四停車場預定地，公所與國產署協調，將做為汽車停車場。

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