〈中部〉〈台中〉清水五福圳鐵板橋20年 雨天騎士打滑

2019-06-18

〔記者張軒哲／台中報導〕鐵板當橋機車打滑二十年！清水區星海路十八巷有座跨越五福圳的鐵板橋，下雨天經常發生民眾騎車滑倒，此路是南社里通往鹿峰里、鹿寮里的便捷道路，在市府與水利會互不干涉的情況下，長期以來道路就用鐵板為之，造成民眾騎車自求多福的情況。居民盼市府儘速編列預算將橋施作完成，還給地方民眾一條安全行駛的道路陸橋。

計畫道路克難使用 威脅安全

五福圳為海線清水、梧棲、沙鹿最重要的灌溉水源之一，隨著地方發展的需求，橋梁改建成為維護這條灌溉水源的重要課題。清水區蔡小姐說，星海路十八巷這座鐵板橋長十二米、寬六米，以多片大鐵板跨過圳溝鋪設而成，已經克難使用二十年。每次遇到下雨天就經常看到有機車打滑，怎麼會有鐵板做的計畫道路。

長12米 跨越重要灌溉水源

幸好橋邊有設置護欄，不然就會摔到五福圳。當地位於清水區南社里、清水里與沙鹿區鹿峰里三里交界，過去曾經向區公所反映蓋橋，但是遲遲沒有消息。

市議員楊典忠表示，星海路十八巷這座橋剛好在兩區、三里交界，又是南社里通往沙鹿、鹿寮的道路，而對於原縣區民眾來說，沒有紅綠燈的道路經常比走中山路、中華路來得快，所以星海路十八巷這幾年行駛車輛越來越多，這條道路既然是都市計畫道路，市府有必要保障用路人行車安全，希望市府儘速改善鐵板橋打滑的現況。

建設局評估建橋 再研議編預算

台中市府建設局指出，這座橋長度不長，會評估蓋一座水泥橋的經費，再研議編列預算規劃施作，在建橋完成前，請民眾雨天騎車放慢速度。

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