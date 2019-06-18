〈中部〉國道4號豐原端封閉施工 東行車輛回堵

2019-06-18

〔記者歐素美／台中報導〕國道四號十四至十七公里處及豐勢交流道，昨天上午十點十分封閉施工，西行方向僅平面道路國豐路往三豐路口略微堵塞，東行方向則因國道四號車道從三線縮減為一線，造成車輛回堵約一．五公里，十分嚴重。民眾表示，平常神岡到豐原約五分鐘，昨竟開了半小時。交通部高速公路局第二新建工程處表示，將會滾動檢討改善。

高公局表示 將滾動檢討改善

國道四號十四至十七公里及豐勢交流道，配合國道四號延伸銜接台七十四線工程，原訂昨天上午十點封閉施工，因車流等狀況延後約十分鐘才在警方協助指揮交通下，派員在豐勢交流道口擺設交通錐，禁止車輛上國道。許多車輛搶在最後時刻開上國道四號，部分車輛原本要走國豐路，見國道四號尚未封閉，也趕緊加速開上國道；豐勢交流道封閉後，也有少數車輛不知國道封閉，在交流道口停頓了一下，才悻悻離去。

神岡到豐原 5分鐘車程變半小時

因國道四號十四至十七公里處封閉施工，豐勢交流道無法上下，造成西行車輛需改走平面的國豐路，到三豐路再上國四，致國豐路與三豐路口昨出現輕微阻塞；地方居民則擔心國豐路前端約七、八百公尺僅有一線道，上下班尖峰時間恐造成大塞車；另國豐路部分路段低窪，遇大雨即淹水無法通行，居民希望相關單位能改善；朴子里長陳文啟表示，將向市府反映。

國道四號東行方向則因豐原端封閉施工，神岡到豐原路段原為三線道逐漸縮減至一線車道，致昨天上午造成大塞車，車輛回堵約一．五公里，原本神岡到豐原走國道四號只要約五分鐘，昨天竟走了約半小時。

新建鋼便橋啟用改善 籲民眾分流

交通部高速公路局第二新建工程處副處長卓高端表示，新建鋼便橋昨天下午啟用後，回堵情形即改善，並呼籲民眾分流，北上國道一號，改走豐科路到后里交流道；南下則改走豐原交流道，以免塞車。至於封閉施工造成的影響，高公局將於十九日滾動檢討改善。

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