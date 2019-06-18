〈中部〉《南投》平直易飆速 台21線史港路段增測速照相

2019-06-18

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮台廿一線史港路段平坦筆直，汽、機車駕駛人一不小心就會多踩油門，甚至危險競速飆車，引起沿線居民反彈，警方決定增設非固定式微電腦測速照相地點並正式公告，該路段限速四十公里，警方提醒勿違規超速，以免受罰。

埔里鎮台廿一線牛眠里恆山宮衍化堂至史港橋約二公里路段道路筆直，導致駕駛人貪快超速，由於多條農路與台廿一線交會，民眾疏忽超速極易發生事故，最近沿線居民更不滿週休假日或連續假期汽、機車競速飆車，不僅危險，噪音也擾人。

限速40公里 非固定式微電腦測速照相

埔里分局表示，接獲民眾投訴決定在台廿一線史港路段指標四十‧九公里（往埔里市區方向）即史港派出所前，新增非固定式微電腦測速照相地點，該路段限速四十公里，警方將不定時擺放測速照相機取締超速行為，這項措施已於六月十日正式公告。

埔里分局所轄埔里、國姓地區，原有十五個非固定式測速照相地點，現在又新增一處台廿一線史港路段成為十六個，二條省道台十四線中潭公路、埔霧公路及台廿一線就佔了十三處，其餘位於縣道七十二之一線○‧七公里往愛蘭交流道、縣道七十五線二‧八公里往中台禪寺、縣道一三一線三‧八公里往魚池方向，限速從四十至七十公里不等，詳細地點可上南投縣政府警察局網站查詢，網址：https://www.ncpb.gov.tw/。

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