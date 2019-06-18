〈中部〉《彰化》燒稻草殺蟲？ 農改場:徒增空污

2019-06-18

〔記者陳冠備／彰化報導〕秋行軍蟲侵台來勢洶洶，目前已有六十五處玉米田受害。為防堵災情擴散，政府採土埋、焚燒方式殺敵，但也有農民認為，秋行軍蟲也會危害稻作，即將收割的一期稻恐已有秋行軍蟲卵或幼蟲，建議政府應讓農民可在稻子收割後焚燒稻草。但台中區農改場表示，秋行軍蟲喜愛食用嫩芽類植物，今年第一期水稻快收割了，幼蟲不喜愛食用，焚燒稻草只會造成空氣污染。

秋行軍蟲也吃稻 農民籲鬆綁禁燒稻草

目前被發現秋行軍蟲災區，政府皆以就地掩埋或焚燒方式滅蟲，造成空污。彰化有農民認為，既然用大火可以防治病蟲害，每年水稻受鑽心蟲（二化螟蟲）、稻熱病等影響不斷，且秋行軍蟲也會吃水稻，建議政府今年應鬆綁禁止焚燒稻草政策，趁機殺死蟲害。

台中區農改場環境課助理研究員林大淵表示，秋行軍蟲分玉米亞型與水稻亞型，目前在台灣所發現皆屬前者，若是水稻亞型的秋行軍蟲入侵，目前正值一期稻作收割前，稻穗比玉米嫩芽硬上許多，秋行軍蟲的幼蟲難以啃咬，且稻梗也無營養價值。另外，秋行軍蟲亦屬夜蛾類，農民適量防治用藥就能殺死，無需焚燒稻草。

專家：水稻蟲害 燒稻草無法解決問題

林大淵說，目前縣內發現的幼蟲非將羽化的終齡蟲，根據其生活史，若出現本土成蟲，就必須進展到第二階段強制噴藥，不再採取火攻或掩埋堆肥法。中區農改場副研究員廖君達表示，台灣水稻病蟲害產生，多與氣候、氣流相關，秋行軍蟲和稻縱卷葉螟屬遷飛性害蟲，燒稻無法解決根本問題，反而增加空氣污染，二化螟蟲雖難治，提早整地就能達到防治效果。

未經允許燒稻 可處5千元以上罰鍰

彰化縣政府農業處農務暨植物保護科長蘇啟懷指出，基於緊急防災需要，農委會與環保署協調，燃燒受感染玉米，只要通報地方政府環保單位，即可受空污法第九十條法律規範保護，不用開罰。未經允許燒稻不僅違反空污法，可處五千元以上、十萬元以下罰鍰。

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