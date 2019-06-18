〈中部〉東石漁人碼頭 民代促增大眾運輸

2019-06-18

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣東石漁人碼頭是雲嘉南沿海地區熱門景點，卻無公車行駛，背包客需花至少半個小時步行前往，十分不便，嘉義縣議員姜梅紅昨在縣政總質詢時，要求縣府解決大眾運輸問題，最起碼假日公車應延駛至漁人碼頭，縣長翁章梁允諾儘速協調公路主管機關與路權客運業者，服務遊客的需求。

公車假日延駛 方便背包客

姜梅紅說，東石漁人碼頭具全國性知名度，遊客絡繹不絕，自從交通部觀光局「台灣好行」停駛後，就沒有公車開至漁人碼頭，遊客若非自行開車、騎機車或團客坐遊覽車，就須從東石鄉鬧區最近的公車站步行前往，至少要半個鐘頭，讓背包客感到很不便。

縣府建設處長林聰利表示，該路線由嘉義客運營運，主管機關為公路總局嘉義區監理所，縣府將邀集嘉義區監理所、嘉義客運召開協調會議，希望促成此事。

嘉縣府：協調嘉義客運營運

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能說，原有台灣好行鹽鄉濱海線採郵輪式班車營運，自嘉義市後站轉運中心發車，行經高鐵嘉義站、故宮南院（週一休館繞道）、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂至台南市北門遊客中心，因搭乘人數逐年下滑，去年一年僅二千九百人次搭乘，因而去年底結束營運，基於發展觀光立場，希望客運業者可以延駛至漁人碼頭。

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