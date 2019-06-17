〈南部〉福七6.25升空 10高中生明赴美見證

2019-06-17

〔記者劉婉君／台南報導〕「福衛七號」預計台灣時間廿五日上午十一時卅分至下午三時，將在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射，十八個月後進入任務軌道，未來將可提升台灣天氣、特別是降雨預報的準確度。而台南市十位高中生十八日也將啟程，赴美見證福衛七號的發射。

南市高中生首度出席 黃偉哲昨授旗

福衛七號由台美合作，除GPS訊號接收、科學酬載由美國負責，六顆衛星本體及後續的觀測資料解碼，均為台灣負責，發射當天，台灣包括僑胞在內，將有約三百人到場觀禮，其中，台南市高中生將是首度出席，昨天在成功大學由市長黃偉哲為觀禮代表團授旗，成大校長蘇慧貞也代表頒發補助代表團的團費獎勵金。

成大逾十位老師參與福七太空任務

成大共有七個系所超過十位老師參與福衛七號太空任務，從衛星儀器、推進器等製作，到衛星的科學應用、民生應用等研究。地球科學系教授林建宏表示，福七主要是接續已發射十二年的福三任務，不過，福三主要觀察高緯度地區的天氣，福七則是針對正負四十五度的低緯度地區進行觀測，待相關資料經過研究進入作業化後，未來降雨量、時間、發生地點的預報準確度都會提升，至於可提升多少，現在還無法預估。

林建宏說，目前全世界有五十％的天氣資料和九十％的太空天氣資料來自台灣，全球利用各種方式觀察的天氣資料約一千六百萬筆，福三每天在台灣的觀測點只有一個，提供約二千五百筆，準確度卻是前五名；福七發射後，在台灣每天有四個觀測點，將可提供四千至八千筆資料，百分比將會大幅提升。

福三傳回太空天氣資料需要三小時，但太空天氣變化快，資料只要超過一個小時就沒有用處了，福七僅需卅至四十五分就能將收到的資料傳到使用者手上，更加即時。

慈濟高中一年級鍾信彥是十位可赴美觀禮的高中生之一，他說，自己喜歡太空及衛星，很期待親眼目睹衛星發射，之前發射時間延期，原以為看不到了，還好成大幫忙能在美國多停留兩天，希望可以順利在場見證。

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