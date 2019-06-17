〈南部〉畢業生送匾額謝師恩 導師驚喜

2019-06-17

〔記者王俊忠／台南報導〕送匾額，謝師恩，少見的畢業典禮創意橋段，製造驚喜，備感溫馨。

特別的謝師恩場景，出現在新營區南新國中前天的畢業典禮，該校體育班學生利用畢業典禮時，扛著題有「功著士林」、「杏壇之光」的兩面匾額進場，獻給周姓班導師。導師事先毫不知情，對學生「集體共謀」大感驚訝，可謂哭笑不得！

學校老師也說，畢業送匾額給老師，感覺學生行徑滿誇張的，讓人看了不禁哈哈一笑；在尊師重道觀念式微下，這也反映老師對體育班學生在教學、帶領上的努力，得到學生與家長認同、敬重，才會有如此罕見的舉動，在學生畢業時，集體送謝恩匾額給老師，真是很難得的一件美事。

學生保密到家 導師事前不知情

本身是教物理的周姓男導師表示，他帶這一班體育是從國一帶到國三，是教書二十年來，唯一帶滿三年的班級，與廿一位學生（十六男、五女）建立深厚感情，學生們保密到家，他事前完全不知情學生們要在畢業典禮玩這齣贈匾戲碼。

周導師說，體育班學生兼顧課業很辛苦，他特別重視品格教育，要求學生把生活品格、常規一併學好，未來出社會謀職，至少品操方面能得到職場肯定。

學生外出比賽 老師常幫忙募旅費

這位導師也說，班上約有一半學生來自經濟弱勢、隔代教養家庭，為了學生外出比賽所需旅費，他常幫忙募款，或許學生也知道導師為他們的學習付出很多，才會給他如此驚喜，他告訴畢業生「一日為師、終身為父，老師等於是學生一輩子的父母」，只要未來出社會、就業遇到問題，都可以回來找老師幫忙，老師是學生永遠的後盾。

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