〈南部〉197縣道裝置藝術吸客 關山送好康

2019-06-17

〔記者王秀亭／台東報導〕水土保持局台東分局在縣道一九七推出「漂鳥一九七─縱谷大地藝術季」，沿線設置十二座大型裝置藝術品，湧入尋找藝術品拍照打卡的民眾，關山親水休閒農業區看見人潮，決定將「藝術轉化為經濟效益」，順勢推出拍照送優惠，短短三天已有二十二個民宿、店家響應。

台東一九七縣道擁有自然景觀、在地農村故事及部落風情，被稱為台東秘境，水保局台東分局為帶領遊客尋訪秘境，策畫「漂鳥一九七─縱谷大地藝術季」，先由十名環境藝術家駐村創作出十二件大型戶外裝置藝術作品，藝術品與周邊田園景緻融為一體，開展半個月來，不少民眾為蒐集滿十二件藝術品，在台東縱谷間來回「尋寶」。

關山鎮農會米國學校校長彭衍芳表示，水保局台東分局的用意就是讓民眾多認識台東縱谷之美，進一步促進在地消費，設置藝術品沿線雖有零星店家，卻為數不多，米國學校與關山親水休閒農業區遂主動合推優惠措施，提供遊客休憩空間外，更盼將人潮吸引進關山鎮「找好康」。

彭衍芳說，米國學校率先推出與十二件藝術品拍照，就送鮮採玉米一支，或享古早味碗公飯九十元優惠，關山親水休閒農業區會員紛紛響應，三天內已有二十二家加入，關山便當店推買書包便當送客家碎脯一箱，到癡愛玉消費就送小點心一份，還有餐廳、民宿推出消費打折、送飲料等，展現農家熱情好客特性。

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