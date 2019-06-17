〈南部〉台東農遊趣 戒治所「吃牢飯」也入列

2019-06-17

〔記者張存薇／台東報導〕暑假到台東看熱氣球，順遊農村深度體驗！台東縣農會結合在地各農會、旅遊業，推出天天不一樣的一日「農遊趣」遊程，可以到東河泰源幽谷認識稻米生態、製米體驗，也可以前進縱谷線採茶趣，並搭配在地特色鬼頭刀料理或大碗公飯，還加上到四格山、鏡面海灘等秘境探訪，讓外縣市民眾更認識精彩台東！

擴及花蓮 每天安排不同區塊一日遊程

台東縣農會指出，廿九日起推出的路線更全面多元，除台東在地農會，也擴及花蓮富里農會，每星期一至日均安排不同區塊的一日遊程，比如卑南鄉遊程包括四格山秘境、品嚐美濃冰品、逛逛武陵綠色隧道，午餐則在武陵台東戒治所「吃牢飯」，下午則到碧蘿園手做緊壓茶體驗、龍田村探訪及鹿野高台欣賞熱氣球國際嘉年華會等。

東海岸線則帶遊客參觀秘境鏡面海灘、到成功鎮農會木虌果體驗、品嘗農會田媽媽料理午餐、下午還到東管處欣賞旮亙樂團表演、體驗部落射箭等，另搭配金針花季，也推出富里、太麻里金針山賞花遊程。

也可選擇半日遊 上午山線及下午海線

縣農會指出，活動四人成行，每人特價九百九十元，遊客可選擇從位在知本的東遊季採集館、台東市區台東轉運站或台東火車站出發，遊程包括車資、午餐、DIY體驗、保險等。

此外，民眾也可選擇半日遊，上午為海線走訪富岡、加路蘭、杉原護魚區，下午山線體驗則到龍田村、布農蝴蝶谷、品嘗美濃冰品等，每人六百元，詳情可洽台東縣農會推廣部，電話：089-318825。

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