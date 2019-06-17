〈南部〉重30公斤 原民挑戰最大甜甜圈

2019-06-17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕外酥內軟頗受消費者歡迎的「小米甜甜圈」，全台販售店舖多達一百家，創始人是霧台神山部落原住民麥順英，昨天他回到故鄉贈送免費甜甜圈回饋鄉親，並製作直徑超過一公尺、重達三十公斤的甜甜圈，挑戰世界紀錄。

丟掉超過500公斤麵粉才成功

麥順英說，要做出世界最大的甜甜圈並不容易，首先要找到夠大的鍋子，控制均勻的油溫，他特別訂製鍋具，前後嘗試好幾個月，丟掉超過五百公斤的麵粉，最後才成功，昨天第一次公開製作，希望將喜悅與鄉親分享。

六十一歲的麥順英說，他十六歲離鄉打拚，第一份工作是在台北的知名糕餅店廚房打雜，從學徒當到麵包師，他選用在地食材結合烘焙，像是拉拉山的水蜜桃、尖石鄉的桂竹筍等，口感備受歡迎。

麥順英研究小米甜甜圈 有商機大家賺

麥順英說，為協助活絡部落產業，他投入小米甜甜圈的研究，小米是原鄉部落族人的主食，他花了半年時間找到最合適的配方，並提供麵糰給想要經營甜甜圈的人，他用「下線」來形容和甜甜圈經營夥伴的關係，三年全台已有一百個「下線」加入經營，他不怕別人複製配方，「有商機大家賺」，目前正著手研發紅藜口味的甜甜圈。

送出近千個免費甜甜圈 彰顯共享文化

為響應國際甜甜圈日活動，昨天他送出近千個免費甜甜圈，他說，每年六月的第一個星期五是世界甜甜圈日，該節日是第一次世界大戰中，美國一個基督教組織救世軍為了表揚提供甜甜圈給士兵的婦女們而設立，他希望分享社會的美好、良善面，並彰顯原住民的共享文化。

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